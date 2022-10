Die Metal-Videos der Woche vom 21.10.

auch interessant

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Mit ‘Infinite Terror’ zeigen sich Aborted auf gewohntem Schmusekurs mit Bestien, Blut und brutalem Extreme Metal.

Fans von cineastischem, Heavy Metal werden für ihr langes Warten belohnt: Tobias Samment’s Avantasia veröffentlichen heute ihr neuntes Studioalbum A PARANORMAL EVENING WITH THE MOONFLOWER SOCIETY und passend dazu die neue Single ‘Kill The Pain Away’ (feat. Floor Jansen).



Beneath My Feet haben ihr weltweites Signing beim deutschen Label Noble Demon für die Veröffentlichung ihres neuen Albums IN PARTS, TOGETHER bekanntgegeben. Mit dem Musikvideo und der ersten Single ‘Dig My Grave’ haben Beneath My Feet nun den ersten Vorgeschmack auf ihr bald erscheinendes Album veröffentlicht.

Die bayerischen Old School-Deather Disgusting Perversion präsentieren den Clip zum Titel-Track des heute erschienenen Albums REMEMBER ME.

Megadeth veröffentlichen ihr brandneues Video ‘Life In Hell:Chapter IV’ aus ihrem Album THE SICK, THE DYING…AND THE DEAD.

Wenn Liebe in die totale Katastrophe führt: The New Roses mit ‘My Kinda Crazy’ vom heute erschienenen Album SWEET POISON.

Die fünfköpfige Nordic-Ritual-Folk-Band Nytt Land aus dem sibirischen Kalachinsk präsentiert mit ‘Song Of U-Gra’ einen knuffigen Vorboten ihrer für den 18.11. geplanten EP-Veröffentlichung.

Die deutschen Nu-Metaller Oceans veröffentlichen nächsten Monat ihre dritte EP HELL IS WHERE THE HEART IS – PART III: Clarity. Heute kam die neue Single ‘I Sing Alone’ raus, die sich mit den mentalen Kämpfen und aufdringlichen Gedanken beschäftigt, die mit Einsamkeit und Isolation einhergehen.

Pünktlich zur heutigen Veröffentlichung des Albums FINAL DAYS: ORDEN OGAN AND FRIENDS haben die Power-Metaller Orden Ogan ein Musikvideo zu ihrem neuen Song und Album-Opener ‘December’ online gestellt.

Zur Feier der heutigen Veröffentlichung des neuen Studioalbums RAD WINGS OF DESTINY präsentieren Ugly Kid Joe das offizielle Video zu ‘Lola’.

__

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.