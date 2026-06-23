Jesse Leach (Killswitch Engage) musste sich erst ans Schwarze Album von Metallica gewöhnen und feiert einen Song besonders ab.

Metallica sind selbstverständlich für jeden Metalhead ein riesiges Thema. Insofern darf es auch niemanden verwundern, dass andere Musiker auf die "Four Horsemen" angesprochen werden. So sollte kürzlich Killswitch Engage-Frontmann Jesse Leach seine Meinung zum Black Album kundtun. Im Interview mit Mike "Radioactive MikeZ" Zara vom US-amerikanischen Radiosender 96.7 KCAL-FM blickte der 47-Jährige auf das erste Mal zurück, dass er den Kassenschlager von einem Longplayer gehört hat. Enormer Wandel "Das ist ein riesiges Album", ordnet Leach ein. "Wenn ich darauf zurückblicke, sind da so viele Hits drauf. Für die Band war es damals natürlich eine gewaltige Veränderung. Ich glaube, ich habe…