Mercyful Fate trennen sich von Joey Vera

Bassist Joey Vera mit Mercyful Fate beim Tuska Festival 2022 am 02. Juli 2022 in Helsinki, Finnland.

auch interessant

Die dänischen Kultmetaller Mercyful Fate haben sich einvernehmlich von ihrem Bassisten Joey Vera (Armored Saint) getrennt. Dies gab die Band in einem Statement bekannt.

Mercyful Fate und Joey Vera ziehen Schlussstrich

Empfehlung der Redaktion Mercyful Fate-Bassist Timi Hansen erliegt dem Krebs Heavy Metal Timi Hansen (r.) ist verstorben. Der dänische Bassist von Mercyful Fate segnete eine Woche nach seinem 61. Geburtstag am 25. Oktober das Zeitliche. „Unsere Freundschaft und unser Respekt füreinander werden immer gleich bleiben und wir wünschen uns alle aufrichtig das Beste für die Zukunft“, erklärten Mercyful Fate in einem Post in den Sozialen Medien. Bereits während der Headlinertour der Band im vergangenen November – der ersten seit mehr als zwei Jahrzehnten – wurde Joey Vera von der britischen Musikerin Becky Baldwin (Fury, Triaxis und Control The Storm) vertreten. Grund dafür waren Terminüberschneidungen mit dessen Haupt-Band Armored Saint.

DON’T BREAK THE OATH auf Amazon.de bestellen!

Joey Vera schloss sich 2020 Mercyful Fate an und vertrat Ur-Bassist Timi Hansen nach dessen Krebsdiagnose auf der Bühne. Aufgrund von Hansens Tod im November 2020 sprang der Musiker fortan dauerhaft für die tiefen Töne ein. Wer sein Nachfolger werden soll, ist aktuell noch unklar.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.