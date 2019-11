Megadeth-Boss Dave Mustaine hat offenbar sämtliche Krebsbehandlungen absolviert. Laut Dave Ellefson könnte die Band 2020 mit dem neuen Album weitermachen.

Update: Bei Dave Mustaine geht es weiter voran in Sachen Genesung. Wie Megadeth-Bassist Dave Ellefson in einem aktuellen Interview (Video siehe unten) verraten hat, hat der Frontmann seine Behandlungen gegen den bei ihm festgestellten Kehlkopfkrebs absolviert. Alles zu seiner Zeit "Er befindet sich jetzt gerade in der Erholung", sagte Ellefson. "Wir sind hoffnungsvoll und optimistisch, dass er wieder komplett gesund wird. Sobald er mit diesem Prozess fertig ist - was so lange dauern darf, wie es braucht, werden wir mit dem Album weitermachen. Ich hoffe, das wir vielleicht 2020 in der Lage sind, eine neue Platte rauszubringen." Außerdem räumte Ellefson…