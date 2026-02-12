Turnstile haben sich zwei Grammy Awards gesichert. Die Gruppe aus Maryland siegt in einer Metal- sowie einer Rock-Kategorie.

Turnstile haben bei den Grammy Awards abgeräumt — und zwar doppelt. Die Hardcore-Band aus Baltimore triumphierte in gleich zwei Kategorien. Zum einen setzten sich Frontmann Brendan Yates, Bassist Franz "Freaky Franz" Lyons, Schlagzeuger Daniel "D-Fang" Fang sowie die Gitarristen Pat McCrory und Meg Mills bei der "Best Metal Performance" mit ihrem Song ‘Birds’ gegen Ghost (‘Lachryma’), Sleep Token (‘Emergence’) und Spiritbox ‘Soft Spine’ durch. Übermacht Lamar Doch damit nicht genug: Das Quintett gewann bei der nunmehr 68. Verleihung der Grammy Awards am Sonntag, den 1. Februar 2026 in der Crypto.com Arena in Los Angeles außerdem die Auszeichnung für das "Best…