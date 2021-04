Gut, dass die USA beim impfen nicht so hinterherhinken wie die Deutschen. So hat Rob Halford schon den zweiten Stich der Corona-Impfung hinter sich.

Gute Nachrichten gibt es aus dem Lager der britischen Heavy Metal-Veteranen von Judas Priest zu vermelden. So hat Frontmann Rob Halford am gestrigen Montag, den 22. März 2021 seine zweite Dosis der Corona-Impfung erhalten. Dies verkündete der 69-Jährige, der in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona wohnt, via den sozialen Medien (siehe Post unten). Wir sind alle eins Rob Halford postete ein Foto von sich. Darauf hat er eine Mund-Nasen-Maske auf, sitzt auf dem Beifahrersitz in einem Auto und hält seine "COVID-19 Vaccination Record Card" in die Kamera. Dazu schrieb er: "'erledigt' #heavymetal #tinte #tattoo #metal #motivation #Auftrieb #selbstfürsorge #wahnsinnige #bleibtpositiv #gemeinschaft…