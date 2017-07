Bruce Dickinson (Iron Maiden) veröffentlicht seine Autobiografie

Darauf haben wir alle gewartet: Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson hat während der letzten Jahre und insbesondere der “The Book Of Souls”-Tournee die Geschichte seines Lebens niedergeschrieben – in sagenhaften sieben Din A4-Notizblöcken. Das Werk ist ‘What Does This Button Do?’ betitelt.

Wieder eine neue Biermarke aus der Iron Maiden-Brauschmiede: "Hallowed" folgt auf "Trooper". Bruce offenbart darin erstmals Anekdoten und Erzählungen aus seinem Privatleben, beginnend mit seiner Kindheit im britischen Schulsystem über die frühen Iron Maide-Tage, seine Solokarriere und dem dringenden Verlangen, Pilot zu werden und seine eigene Maschine zu fliegen bis hin zum Kampf gegen den Zungenkrebs.

Dickinson ist wahrlich mehr als nur der Sänger einer Heavy Metal-Band – über die Jahre hinweg hat er sich zu einer Legende entwickelt, die jetzt mit ‘What Does This Button Do?’ ein ehrliches, intelligentes und sehr unterhaltsames Fenster in ihr Leben und Herz öffnet.

Multitalent und Rock-Ikone

Über 90 Millionen verkaufte Alben, über 2.000 Live-Auftritte in 63 Ländern: Iron Maiden sind eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Bands aller Zeiten. Obwohl Dickinson zwischen 1993 und 1999 nicht in der Band war, ist er doch der langjährigste Sänger der Heavy Metal-Legende.

Nebenbei ist Dickinson Pilot, Luftfahrtunternehmer, Bierbrauer, Motivationstrainer, (Dreh-)Buchautor, Radiosprecher, TV-Schauspieler und hervorragender Fechter. Es gibt also viel zu erzählen – wir sind sehr gespannt auf ‘What Does This Button Do?’!

Erscheinen soll das Werk weltweit am 19. Oktober 2017 – wir halten euch auf dem Laufenden!