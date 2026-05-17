Es ist bereits 35 Jahre her, dass Meshuggah ihr erstes Studioalbum CONTRADICTIONS COLLAPSE veröffentlichten. Wir blicken zurück.

Wenn man heute CONTRADICTIONS COLLAPSE hört, muss man als Meshuggah-Kenner unweigerlich schmunzeln. Nicht, weil es schwach wäre - eher ganz im Gegenteil. Man freut sich, weil man hier eine Band hört, die gerade erst beginnt, sich selbst zu entdecken. Meshuggah stehen 1991 noch mit einem Bein im Thrash der Achtziger, mit dem anderen aber schon im Abgrund einer Zukunft, die sie selbst erst noch definieren werden. Von Metallien zu Meshuggah: die verschlungene Vorgeschichte Bevor Meshuggah überhaupt Meshuggah waren, gab es Metallien. Eine Band, die Fredrik Thordendal 1985 gründete und bei der schon aufgrund des Namens seine Beziehung zu Metallica sichtbar…