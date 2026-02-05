Einige der Darsteller der ‘Spinal Tap’-Filme gedenken Regisseur Rob Reiner und dessen Ehefrau, die kürzlich tot aufgefunden wurden.

Am Sonntag, den 14. Dezember wurden der 78-jährige Kult-Regisseur Rob Reiner und seine acht Jahre jüngere Ehefrau tot in ihrem Haus in Brentwood, Kalifornien, aufgefunden. Der stellvertretende Polizeichef von Los Angeles gab zunächst an, dass niemand festgenommen oder als Verdächtiger vernommen worden sei. Erste Spekulationen deuteten jedoch auf Reiners Sohn Nick als Täter hin. Also doch... Inzwischen soll der 32-Jährige tatsächlich festgenommen worden sein und in Untersuchungshaft sitzen. Dies gab der Polizei-Chef während einer Pressekonferenz am Montag bekannt. Das LAPD teilte später mit, dass eine erste Untersuchung der Mordkommission ergeben habe, dass die Reiners Opfer eines Tötungsdelikts wurden. Weiter hieß…