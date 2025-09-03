Der langjährige Ozzy Osbourne-Gitarrist Zakk Wylde bedankt sich in einem Statement bei dem verstorbenen Ozzy.

Die Nachricht um das plötzliche Ableben von Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne erschüttert momentan die Metal-Welt. Jetzt meldet sich Ozzys Gitarrist, Zakk Wylde inmitten Tausender bestürzter und dankbarer Reaktionen von Fans und Musikern ebenfalls mit großem Dank zu Wort. Dazu teilte er ein Video von sich und dem "Prince Of Darkness" bei einem Soloauftritt. Wylde schreibt in seinem Post: "Danke, dass du diese Welt mit deiner Güte und Größe gesegnet hast, Oz. Du hast Licht in das Leben so vieler Leute gebracht und diese Welt zu einem besseren Ort gemacht. Du hast mit dem Herzen eines Löwen gelebt und ich danke…