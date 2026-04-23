Ende Februar gaben die verbliebenen Mitglieder von Children Of Bodom zwei Konzerte zu Ehren ihres verstorbenen Frontmanns Alexi Laiho.

Den kompletten Bericht über das Tributkonzert von Children Of Bodom findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Große Pläne Es war eine Bodom-Show wie keine zuvor, das ist ohne­hin klar. Es war aber auch eine Bodom-Show, die einen dezidiert oldschooligen Charakter hatte. Und das lag nicht nur an der Setlist, verrät Basser Henkka Seppälä. „Wir haben so viele Shows gegeben, dass Alexi die Songs live eigentlich nie zweimal gleich gespielt hat. Samy hingegen hat alles ganz bewusst so gespielt wie auf…