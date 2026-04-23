Schlagzeuger Tommy Clufetos (u.a. Ozzy Osbourne, Black Sabbath) wusste schon immer, dass er zu mehr bestimmt ist als in Bars zu spielen.

Die meisten Musiker träumen vom großen Durchbruch und den Arena-Konzerten, die dann folgen. Für Tommy Clufetos wurde dieser Traum als Ozzy Osbourne- und Black Sabbath-Schlagzeuger wahr. Im Interview mit dem Radiosender Wrif reflektiert der Musiker seinen Werdegang. Zu mehr bestimmt Auf die Frage, ob er als Jugendlicher je daran dachte, dass er mit Ozzy Osbourne zu tun haben würde, antwortet Clufetos: "Auf seltsame Art und Weise schon. Ob es nun Ozzy war oder jemand anderes. Ich habe mir das, was in meinem Leben passieren sollte und nun auch passiert ist, immer vor Augen gehalten. Und ich gehe davon aus, dass noch…