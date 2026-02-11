Nach dem Ende von Megadeth will Dave Mustaine in irgendeiner Form weiter Musik machen — womöglich auch im Rahmen eines Soloalbums.

Das Ende von Megadeth kommt, das hat Dave Mustaine so beschlossen. Das heißt jedoch nicht, dass der frühere Lead-Gitarrist von Metallica die Musik komplett an den Nagel hängt. Insofern liegt die Frage nach einem potenziellen Soloalbum des Rotschopfs auf der Hand. Im Gespräch mit Teraz Rock ließ "Megadave" seinen Gedanken zu diesem Thema freien Lauf. Alles kann, nichts muss "Ich könnte, ich glaube aber nicht. Ich könnte, ich könnte", laviert Mustaine hin und her. "Im Augenblick laufen die Dinge so großartig für uns, dass wir gar nicht über das Ende nachdenken. Wir denken an den Anfang hiervon, von dieser Kampagne…