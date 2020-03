Neue Puzzle von Alice Cooper, Scorpions und Status Quo

Das wird Dich auch interessieren





„Wie kann ich – am besten ganz anders als gerade eben – die nächsten Stunden totschlagen?“ Das fragen sich zurzeit nicht wenige Menschen. Bedingt durch die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus sind wir alle dazu verdammt, unsere Zeit zu Hause in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Und wer schon Netflix, Prime Video und Disney+ komplett durchgebingt hat, dem sei doch mal ein gutes altmodisches Puzzle ans Herz gelegt.

Zeitlose Schönheiten

Wir berichteten schon mehrfach davon, wie die britische Firma Zee Productions in ihrer Reihe „Rock Saws“ die Cover klassischer Rock- und Metal-Alben als Geduldspiele herausbringt. Und da der Zuspruch hier offenbar absolut annehmbar war, legen die Leute von Zee nun nach. Als Neuheiten in der „Rock Saws“-Serie kommen nun Albumcover von Alice Cooper (WELCOME TO MY NIGHTMARE sowie TRASH), den Scorpions (BLACKOUT sowie LOVEDRIVE) und Status Quo (ROCKIN’ ALL OVER THE WORLD, IF YOU CAN’T STAND THE HEAT… sowie QUO) auf den Markt.

welcome to my nightmare von alice cooper jetzt auf amazon kaufen!

Die verschiedenen Puzzle beinhalten jeweils 500 Teile und kommen selbstverständlich in einer schicken großen Box mit dem zugehörigen Album-Artwork drauf. Alice Cooper, die Scorpions und Status Quo sind nicht die ersten Bands, denen die Puzzle-Ehre von Zee Productions zuteil wird. Zuvor hatte Zee schon Legespiele von Def Leppard (u.a. HYSTERIA), Ghost (u.a. OPUS EPONYMOUS), Guns N’ Roses (u.a. APPETITE FOR DESTRUCTION), Iron Maiden (u.a. SOMEWHERE IN TIME), Kiss (u.a. LOVE GUN), Judas Priest (u.a. DEFENDERS OF THE FAITH), Metallica (u.a. RIDE THE LIGHTNING) und Motörhead (u.a. ORGASMATRON) veröffentlicht.

Zu haben sind die Puzzle auf der Website von Zee Productions.