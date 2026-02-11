Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Henge live in Wiesbaden 14.04.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Henge

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Duff McKagan: Der wohl vielseitigste Bassist ist 62
Guns N’ Roses-Bassist Duff McKagan im El Rey Theatre am 13. Juni 2019 in Los Angeles
Duff McKagan (Guns N' Roses) hat ein wahres Rock-Star-Leben hinter sich. Anlässlich seines Geburtstags schaffen wir Überblick.
Michael Andrew „Duff“ McKagan, geboren vor genau 62 Jahren in Seattle, ist einer dieser Musiker, deren Lebenslauf sich liest wie ein wilder Ritt durch die Rock-Geschichte. Ein Bassist, der nie nur Bassist war. Ein Typ, der bis heute sinnbildlich für den Geist von Guns N’ Roses steht: roh, ungeschliffen, unkaputtbar. Kindheit und Jugend Aufgewachsen als jüngstes von acht Kindern in einem Arbeiterviertel Seattles lernte McKagan früh, dass man sich im Leben durchbeißen muss. Mit 15 jobbte er bereits in Nachtclubs, verließ nach der 10. Klasse die Schule und stürzte sich kopfüber in die Musikszene der Stadt. Seinen Spitznamen „Duff“ trug…
Weiterlesen
Zur Startseite