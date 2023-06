Bring Me The Horizon bringen das Emo Rock-Lied ‘LosT’ raus und Keyboarder Jordan Fish erklärt, warum sich die Band ihre Metal-Songs aufhebt.

Bring Me The Horizon haben kürzlich die Single ‘LosT’ veröffentlicht. Das Lied ist im Emo Rock-Stil gestaltet und hat eigentlich wenig mit Metal zu tun. Schon die letzten Veröffentlichungen der Band waren im Vergleich zu ihrer früheren Musik eher rockig oder elektronisch gestaltet. Die Band wurde deshalb von Fans immer wieder kritisiert. In einem Interview mit Kerrang! stellt der Keyboarder Jordan Fish jetzt klar, warum Bring Me The Horizon Lieder aufheben und von ihrem bekannten Klang abweichen. „Wir sind auf einer Reise, bei der wir verschiedene Arten von Aufnahmen machen wollen. Das hatten wir uns vorgenommen und dachten, dass wir…