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Hyperdog live in Bayreuth 02.10.2026

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Künstler: Hyperdog

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Dieser Song inspirierte Zakk Wylde, Gitarre zu spielen
Black Label Society-Boss Zakk Wylde beim Gig am 7.6.2015 in Würzburg
Zakk Wylde hat ausgepackt, welches ikonische Lied ihn dazu ermutigt hat, es selbst einmal auf den sechs Saiten zu versuchen.
Ozzy Osbourne-Gitarrist Zakk Wylde bringt am 27. März 2026 mit ENGINES OF DEMOLITION das mittlerweile zwölfte Studioalbum von Black Label Society heraus. Im Gespräch bei TalkShopLive rekapitulierte der 59-Jährige, wegen welchem Song er anfing, Gitarre spielen zu lernen. "Ich erinnere mich daran, wie ich eine Band an unserer Schule habe spielen sehen. Es war war eine Coverband — und der Typ spielte ‘Smoke On The Water’ [von Deep Purple — Anm.d.A.]. Die Kraft und einfach alles — es war ziemlich großartig. Sachen zu hören und sie dann live zu sehen, ist wie wenn jemand einen Zaubertrick vor einem aufführt. Und das…
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