Das wohl tragischste Werk des Jahres veröffentlichen die Schweden AT THE GATES mit THE GHOST OF A FUTURE DEAD.

Das komplette Interview mit At The Gates findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Kosmische Philosophie Besonders bestürzend wirkt dabei die Tatsache, dass Lindberg den ursprünglichen Albumtitel THE DISSONANT VOID im Verlauf eigenhändig in THE GHOST OF A FUTURE DEAD änderte – und damit seiner Todesvorahnung direkten Ausdruck verlieh. „Im Sommer nach den Strahlentherapie-Sessions sprach er mit uns über die Drogen, die er bekam, und die Albträume, die ihn umtrieben. All diese bizarren Ereignisse brachten ihn zu diesem Titel. Die ersten…