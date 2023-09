Kings Of Thrash spielen Cover-Versionen der ersten beiden Megadeth-Alben, die aus ihrer Sicht deutlich besser sind als die Darbietungen von Dave Mustaine.

Kings Of Thrash, die neu gegründete Band aus den ehemaligen Megadeth-Mitgliedern Jeff Young und Dave Ellefson, spielen seit ihrer Gründung Songs der ersten beiden Megadeth-Alben KILLING IS MY BUSINESS... AND BUSINESS IS GOOD! (1985) und PEACE SELLS... BUT WHO'S BUYING? (1986) live. Doch die Thrash-Metaller wollen künftig zunehmend eigenes Material komponieren, von dem sie versprechen, dass es „besser sein wird als alles, was Megadeth in letzter Zeit gemacht haben.“ Kings Of Thrash: Ein Gewinn für alle? In einem Interview mit Metal Edge erklärte Jeff, er habe das Gefühl, Dave Mustaine verachte die Tatsache, dass Kings Of Thrash die Megadeth-Songs besser…