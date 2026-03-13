Devin Townsend biegt nach langem kreativen Schaffen mit seinem Orchester-Metal-Projekt THE MOTH um die Ecke.

Prog-Tausendsassa Devin Townsend hat sein neues Album angekündigt, welches nicht einfach nur irgendeine frische Scheibe ist. Nein: Bei THE MOTH, welches am 29. Mai 2026 erscheint, handelt es sich um ein ambitioniertes Orchester-Metal-Werk, an dem er über ein Jahrzehnt lang gearbeitet hat. Die Platte umfasst ganze 25 Stücke und nahm vor sechs Jahren bei einem Akustikkonzert in Amsterdam erst richtig Fahrt auf, wobei der Brite mit dem Leiter des Nordniederländischen Orchesters und Chors zusammenkam. Opus magnum "Der kanadische Metal-Maverick Devin Townsend hat seine Karriere auf unterschiedlichen kreativen Welten aufgebaut – Heavy-Alben, atmosphärische Abstecher, charakterbasierte Veröffentlichungen –, die jeweils ihre eigene…