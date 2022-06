Wacken: So kommt ihr an einige der letzten Tickets

Foto: vollvincent. All rights reserved.

Das Wacken Open Air kehrt 2022 zurück! Vom 4. Bis 6. August verwandelt sich das gleichnamige Örtchen in Schleswig-Holstein endlich wieder in ein fulminantes Metal-Wunderland. Befeuert wird das großen Comeback durch PS-starke Unterstützung: Die Traditionsmarke Harley-Davidson® bringt eine Extraportion Freiheitsgefühl zum Festival. Getreu ihrem Wacken-Motto „Rock the Road“ könnt ihr einen besonderen Motorrad-Roadtrip gewinnen, der euch quer durch Deutschland zum Wacken bringt – inklusive einiger spannender Überraschungen auf dem Weg.

Was die Gewinner erwartet

Wenn ihr zu den sechs glücklichen Gewinnern zählt, werdet ihr auf einer für euch bereit gestellten Harley-Davidson® zum Wacken Open Air fahren. Ihr startet eure Reise in der Harley-Davidson® Zentrale im hessischen Neu-Isenburg, wo ihr eure Maschine für den Roadtrip bekommt. Dann geht es auf zum Wacken Open Air, wo ihr für die Dauer des Festivals in einem komfortabel ausgestatteten Camping-Areal mit einer Größe von circa 150 Quadratmetern übernachtet. Als VIP-Gäste von Harley-Davidson® wird also alles bereits für euch vorbereitet sein. Der Zutritt zum längst ausverkauften Festival ist natürlich ebenfalls im Gewinn inbegriffen.

Auf dem Festival selbst lockt ein Pop-up-Showroom alle Festivalteilnehmer auf das Infield. In dem mit Dachterrasse ausgestatteten Container warten neben exklusiven Bikes und Merch diverse weitere Highlights auf Neugierige. So viel sei gesagt: Selbst Fans ohne Führerschein dürfen hier einmal das Gefühl erleben, auf einer Harley® richtig Gas zu geben.

Harley-Davidson® x Wacken: Wie ihr gewinnen könnt

Harley-Davidson® Fans sollten im Juni den Instagram-Kanal der Marke ganz genau im Blick haben. Denn genau dort wird es den einzigartigen Motorrad-Roadtrip mit Tickets zum Festival zu gewinnen geben. Details zum Ablauf werden schon bald bekanntgegeben. Dran bleiben und vorbeischauen lohnt sich also!

