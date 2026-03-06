Diese Wurzel alles Bösen knackt nach einem Jahr die Marke von einer Million verkaufter Platten und gilt als erstes Heavy Metal-Album.

METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor: Platz 21: Black Sabbath BLACK SABBATH (1970) Es sagt eine ganze Menge, dass HEAVEN AND HELL in unserer ultimativen Bestenliste höher rangiert als BLACK SABBATH. Dabei ist es doch eigentlich das unverfroren rohe, finstere, dröhnende Debüt von 1970, mit dem die Truppe aus dem englischen Birmingham einem Genre Geburtshilfe gibt, das damals noch gar keinen Namen trägt. Der eröffnende Song, zugleich Titel-Track und Band-Hymne, erfindet mit einem einzigen…