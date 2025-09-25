Jon Schaffer schickt Grüße raus an Trump. Zudem ging es ihm beim Sturm aufs Kapitol ja stets nur um das hohe Gut der Freiheit.

Iced Earth-Frontmann und -Gitarrist Jon Schaffer hat sich im Podcast von Attorneys On Retainer zu Wort gemeldet. Dort spricht der Musiker ausführlich über seine Beteiligung am Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021. Wie allgemein bekannt ist, hat Donald Trump (der Anstifter zu diesen Unruhen) alle verurteilten Aufständischen begnadigt. Dafür wird der Metaller dem derzeitigen US-Präsidenten stets dankbar sein. Die USA haben Probleme Bezüglich des Straferlasses gibt Jon Schaffer zu Wort: "Das war eine große Sache. Und ich muss sagen, deswegen glaube ich, dass Trump kein normaler Politiker ist. Denn es werden so viele Versprechen gemacht, und fast keine davon werden…