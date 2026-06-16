Killswitch Engage-Sänger Jesse Leach bezeichnet sich zwar als spirituellen Menschen, aber nicht mehr als Anhänger des Christentums.

Jesse Leach hatte eine stark christliche geprägte Kindheit und Jugend — dank seiner Eltern und insbesondere seines Vaters, der ein Pfarrer war. In einem aktuellen Interview mit The Morning Call sinniert der Killswitch Engage-Frontmann, wie viel von den Inhalten für ihn heute noch Thema sind. Dabei stellt der 47-Jährige klar: Als Christ würde sich der Metaller gegenwärtig nicht mehr titulieren. "Es ist eine ständige Inspirationsquelle", gesteht der Killswitch Engage-Rückkehrer. "Ich fühle mich wohl mit den wertvollen Lehren, die mir über Liebe, Fürsorge für die Armen und Achtsamkeit gegenüber dem Nächsten vermittelt wurden. Diese Gedanken erinnern mich immer wieder an meine…