Das würde Ozzy Osbourne bestimmt freuen: "Back To The Beginning" scheint als wiederkehrendes Festival zurückzukommen.

Ozzy Osbourne konnte beim "Back To The Beginning"-Festival am 5. Juli 2025 einen gebührenden Abschied von der Live-Bühne und seinen Fans feiern. Auch wenn der "Prinz der Dunkelheit" 17 Tage danach durch einem Herzinfarkt ums Leben kam, scheint es das Open Air weiter zu geben. Dies berichtet zumindest die britische Zeitung The Mirror. Nachfolger des Ozzfest? Demnach hat die von Ozzy Osbourne gegründete Firma Monowise Ltd in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Marke für den Festival-Namen angemeldet. Dabei wurde rechtlicher Schutz sowohl für Live-Veranstaltungen als auch Merchandise beantragt. Des Weiteren soll hierzu auch eine Anmeldung im Vereinigten Königreich in…