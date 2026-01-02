Wacken und Telekom feiern am 11. Dezember die W:O:A Holy Night: Ein Weihnachtsspektakel mit acht Metal-Bands, live aus Wacken im Gratis-Stream.

Am 11. Dezember wird die Weltpremiere der W:O:A Holy Night gefeiert – präsentiert von der Telekom. Zwei Bühnen und acht Bands sorgen für ein unvergessliches Vorweihnachts-Festival. Von Wacken aus direkt auf eure Bildschirme Wacken lädt wieder ein – diesmal zur lautesten Weihnachtsfeier des Jahres. Die W:O:A Holy Night verbindet die Energie des Metal mit der Magie der Weihnachtszeit. Am 11. Dezember ab 17 Uhr könnt ihr die Premiere dieses außergewöhnlichen Spektakels live verfolgen – mit Ticket vor Ort in Wacken oder kostenlos im Stream. Verbunden durch Musik, vereint im Livestream auf MagentaTV, den Facebook- und TikTok-Kanälen von MagentaMusik sowie über…