Das Prophecy Fest findet seit 2015 in der größten offenen Hallenhöhle in Europa, der Balver Höhle, statt. Die ersten Bands wurden bekanntgegeben.

Prophecy Fest Datum 03.09. bis 05.09.2026 Veranstaltungsort Das Prophecy Fest 2026 wird in der Balver Höhle stattfinden. Adresse: 58802 Balve Prophecy Fest Preise & Tickets Tickets ab 149,- Euro findet ihr hier. Bands Alle Acts in alphabetischer Reihenfolge: The 3rd And The Mortal Camerata Mediolanense Dornenreich Empyrium Secrets Of The Moon Sun Of The Sleepless Tiamat Running Order Weitere Informationen Anfahrt Seit 2015 findet das Prophecy Fest in der Balver Kulturhöhle im Hönnetal nahe der Stadt Balve im Sauerland in Nordrhein-Westfalen statt. Infos zu Unterkünften, Anreise und Parken findet ihr unter https://fest.prophecy.de. --- Bestens informiert über dieses…