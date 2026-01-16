Social Distortion haben angekündigt, dass sie im Sommer 2026 für eine Reihe von Terminen nach Europa und Großbritannien zurückkehren.

Die Social Distortion-Tournee beginnt am 3. Juni in Oslo, Norwegen, im Sentrum Scene und bringt den charakteristischen Sound und das beliebte Repertoire der Band auf Bühnen in Schweden, Deutschland, Tschechien, Österreich, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, der Schweiz, Dänemark und den Benelux-Ländern, wo sie ihr bleibendes Vermächtnis und ihren Einfluss auf die Punk Rock-Bewegung unter Beweis stellen werden. Social Distortion wurde als rebellische Teenager-Punk-Band im Arbeitervorort Fullerton in Kalifornien gegründet und überstand ihre turbulente Jugend, um einen unbestreitbar ehrlichen und feurigen Rock’n’Roll zu entwickeln, der Outlaw Country, klassischen Siebziger Jahre-Punk und ursprünglichen Blues vereinte. Sieben Studioalben und unzählige mitreißende Liveshows haben…