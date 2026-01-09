Poison werden 2026 voraussichtlich nicht auf Tour gehen, um das 40. Jubiläum ihres Debüts zu feiern. Rikki Rockett erklärt, woran es hakt.

2026 wird das Debütalbum der Hair-Metaller Poison, LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN, 40 Jahre alt. Die ursprünglich angedachte Jubiläumstournee wird laut Rikki Rockett wahrscheinlich nicht stattfinden. Das offenbarte der Schlagzeuger im Interview mit Robert Edwards von Talkin’ Bout Rock. Funkstille? Auf die Frage, wie die Kommunikation in der Band sei, antwortet Rockett: "Ich spreche andauernd mit C.C. (DeVille, Gitarrist - Anm.d.Red.). Mindestens ein bis zwei Mal die Woche. Unsere Mütter waren einander sehr nahe. Meine Mutter ist gestorben, und aktuell geht es seiner Mum nicht gut. Deswegen sind wir uns weiterhin auf einem Level nahe." Mit den anderen Mitgliedern der…