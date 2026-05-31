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Kodder live in Dinslaken 25.09.2026

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Adresse:
Kutscherstube, Dinslaken
Platz d'Agen 1
46535 Dinslaken

Webseite: https://www.facebook.com/diekutsche

Künstler: Kodder

Ort: Kutscherstube, Dinslaken

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Karte und Anfahrt

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Die Videos der Woche vom 17.04. mit Thundermother, Devildriver u.v.m.
DevilDriver-2023a_Jeremy Saffer-PR-k
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Amorphis, Skindred sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Amorphis ‘The Lantern’ Bloodhunter ‘Threshold Of Hell’ (feat. Fernando Ribeiro) Crematory ‘Blind’ Devildriver ‘Dig Your Own Grave’ Enter Shikari ‘Find Out The Hard Way...’ Erdve ‘Ydos’ From Ashes To New ‘Forever’ Frozen Soul ‘Deathweaver’ Immolation ‘Bend Towards The Dark’ King Kraken ‘Call To War’ Moon Shot ‘Hammer Of Changes’ Ravaged By The Yeti ‘Vengeance In Fur’ Skindred ‘My People’ Soen ‘Axis’ Thundermother ‘The Road Is Ours’ (live) Zornheym ‘Somewhere Far Beyond’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch…
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