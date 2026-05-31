Am Freitag (22.05.2026) und Sonntag (24.05.2026) werden Metallica ihre nächsten No Repeat-Konzerte der "M72 World Tour" im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main spielen. Einlass an beiden Tagen ist voraussichtlich um 16 Uhr. Beginn: ca. 18 Uhr Support Freitag: Gojira, Knocked Loose Support Sonntag: Avatar, Pantera Adresse: Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt am Main Tickets Die Tickets sind ausverkauft. Für den 22.05. sind noch wenige Resale-Tickets erhältlich. Saalplan (anklicken für größere Ansicht) Rahmenprogramm Kirk Hammett / The Collection A Conversation With Kirk Hammett, Samstag, 23. Mai | Event: 17:45 Uhr | Einlass: 17 Uhr. ZOOM Frankfurt | Carl-Benz-Straße 21…