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Kurt Vile & The Violators live in Maastricht 05.09.2026

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Adresse:
Muziekgieterij, Maastricht

Künstler: Kurt Vile & The Violators

Ort: Muziekgieterij, Maastricht

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Megadeth: Teemu Mäntysaari findet Ghosts Handyverbot klasse
Teemu Mäntysaari mit Megadeth beim Resurrection Fest am 24. Juni 2024 im spanischen Viveiro
Teemu Mäntysaari feiert Ghosts Handyverbote auf deren Konzerten und spekuliert, ob nicht nur Megadeth sich daran ein Beispiel nehmen sollten.
Ghost sind dafür bekannt, bei ihren pompösen Liveshows ein striktes Handyverbot durchzusetzen. Besucher müssen ihre Smartphones vor Konzertbeginn in verschlossene Taschen stecken und dürfen diese erst wieder herausnehmen, nachdem die Veranstaltung endet: Eine Idee, der Megadeth-Gitarrist Teemu Mäntysaari viel abgewinnen kann. Im Interview mit SonarFM Chile erklärt er, warum. Megadeth: Keine Smartphones bei Konzerten? „Ich finde die Idee echt cool. Ich war schon auf ein paar Konzerten, bei denen man sein Handy in eine Art verschlossene Tasche gesteckt hat. Das haben wir übrigens auch bei unserer Album-Vorab-Hörsession in Nashville gemacht: Einer kleinen, privaten VIP-Party für ein paar Hundert Leute“, sagte…
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