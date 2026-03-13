Damals wie heute entstehen die Bühnen-Performances von Guns N' Roses aus der Situation heraus. Laut Gitarrist Slash plant die Band diese nicht.

Vor allem in den Achtzigern galten Guns N' Roses als eine der besten Livebands der Rock-Szene. Der Grund: Ihre Konzerte wirkten wie perfekt einstudierte Choreografien. Doch der Eindruckt täuschte, wie Gitarrist Slash erklärte – und das tut er heute noch, denn die Band hat wenig an ihrer Bühnen-Performance geändert. Guns N' Roses planen nichts „Guns waren nie eine Band, die man mit großen, durchchoreografierten Liveshows in Verbindung bringen könnte. Wir bauen unser Equipment auf und legen einfach los“, sagte Slash im Interview mit dem Radiosender Rock 95.5. „Es ist nicht so, dass wir mit einem festen Set auf Tour gehen…