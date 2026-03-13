Toggle menu

Le Fly live in Stuttgart 11.12.2026

Künstler: LeFly

Jason Richardson erklärt Ausstieg bei All That Remains
Jason Richardson, All That Remains
Gitarrist Jason Richardson erklärt, warum er All That Remains nach fast sieben Jahren schon wieder verlassen musste.
Nach fast sieben Jahren verkündete Gitarrist Jason Richardson im Juli 2025 seinen Ausstieg bei All That Remains. Die Trennung sei einvernehmlich gewesen und die Entscheidung sei für seine langfristige Zukunft am sinnvollsten. Nun spricht er im Interview mit Guitar World erneut über seine Entscheidung, die Band zu verlassen. Business Entscheidung Auf die Frage, ob es ihm schwer gefallen sei, diesen Schritt zu gehen, antwortet der Musiker: "Ein bisschen. Aber gleichzeitig auch nicht. Ich möchte öffentlich nicht ins Detail gehen, aber ich verstehe mich mit den Jungs in der Band noch immer gut. Es war größtenteils eine Business-Entscheidung.  Die Dinge wurden von…
