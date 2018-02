Alice Cooper feiert 70. Geburtstag: Keine Spur von Schockstarre

Heute feiert der unerschrockene Alice Cooper seinen 70. Geburtstag. Wir gratulieren mit einem kleinen Rückblick auf seine Karriere!



Ein Ehrentag, bei dem man nicht umhinkommt, den Mann und den Mythos, genauso aber auch die ursprüngliche Band dahinter zu preisen. Zwar steht der Name Alice Cooper schon lange als Synonym für den Schöpfer des Schock-Rock und jenen (Front-)Mann, der am 04. Februar 1948 als Pastorensohn in Detroit, Michigan einst mit dem bürgerlichen Namen Vincent Damon Furnier geboren wurde.

Nach den psychedelisch verrückten Anfängen PRETTIES FOR YOU (1969) und EASY ACTION (1970) – damals noch unter den Fittichen von Irrsinns-Zampano Frank Zappa – begann der eigentliche Siegeszug der Gruppe mit Produzent Bob Ezrin, dem Song ‘I’m Eighteen’ sowie dem dazugehörigen Album LOVE IT TO DEATH (1971) und einer musikalischen Metamorphose, die Hard Rock, Proto-Metal und Punk verschmelzen ließ.

Nach einer Reihe von Werken wie KILLER (1971), SCHOOL’S OUT (1972) oder BILLION DOLLAR BABIES (1973), welche heute allesamt Klassikerstatus genießen, trennte sich die Band, woraufhin Herr Furnier offiziell den Namen Alice Cooper annahm und mit WELCOME TO MY NIGHTMARE (1975) seine Solokarriere lancierte.

Alben wie CONSTRICTOR (1986) und RAISE YOUR FIST AND YELL (1987) entsprachen musikalisch dem melodischen Metal-Zeitgeist, während Coopers noch blutigere Bühnen-Show auf der Popularität der Slasher-Film-Welle ritt.

Nicht nur das macht den schlangenwendigen Schock-Rock-Schöpfer zu einem der größten Überlebenskünstlern der Rock-Geschichte. Kniefall und Zeit, die großen Luftballons von der Decke zu lassen…