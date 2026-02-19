Was für Alben können wir 2026 erwarten? Von Megadeth bis Amon Amarth: Hier gibt es einen Überblick, welche Bands uns dieses Jahr mit neuen Schätzen beglücken.

2025 war ein ereignisreiches Metal-Jahr, mit tränenreichen Tragödien, Glücksmomenten und natürlich reichlich neuer Musik. 2026 verspricht jetzt schon, ähnlich bewegt zu werden, mit seinen anstehenden Veröffentlichungen. Wir haben für euch eine Übersicht über die stärksten kommenden Metal-Alben zusammengestellt. Tipp: eine immer aktuelle Übersicht über anstehende Metal-Album-Veröffentlichungen bekommt ihr mit der METAL HAMMER-Neuheitenliste auf der Website (jetzt als Bookmark anlegen!) und schön übersichtlich auch monatlich im gedruckten Magazin (jetzt im Mini-Abo günstig sichern!). Kreator KRUSHERS OF THE WORLD Erste Instanz dieses Thrash-Frühjahrs ist der neue Longplayer von Kreator. Die Band legt mit KRUSHERS OF THE WORLD am 16. Januar ein mächtiges…