Im November brachte die Mathcore-Band Pupil Slicer FLESHWORK hervor. Kate Davies (Gitarre/Gesang) taucht gerne in virtuelle Welten ab

METAL HAMMER: Was spielst du derzeit oder hast du zuletzt gespielt? Die neue Liga von 'Path Of Exile 2': 'Rise Of The Abyssal'! Ich stieß kürzlich dank 'Diablo 2' sowie dem ersten 'Path Of Exile' auf ARPGs. Seitdem erfreue ich mich daran. 'Path Of Exile 2' könnte in Version 1.0 eines der besten, wenn nicht das beste ARPG überhaupt werden! Es steckt viel Tiefe und Leidenschaft…