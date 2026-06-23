Der frühere Iron Maiden-Gitarrist Dennis Stratton findet die neue Dokumentation zwar super, hat jedoch zwei Kritikpunkte anzubringen.

Seit vergangenen Donnerstag ist ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ in ausgewählten deutschen Kinos zu sehen. Dennis Stratton, der einstige Gitarrist der Eisernen Jungfrauen, konnte sich den Dokumentarfilm bereits zwei Mal zu Gemüte führen — und hat kürzlich seine Eindrücke in einem Interview bei Paulieflix zu Protokoll gegeben. Die zwei Kernpunkte seiner Analyse: Blaze Bayley, der zwischenzeitliche Vertreter von Bruce Dickinson, kommt nicht gut weg — und die Anfangsphase der Gruppe wurde zu schnell abgehandelt. Ungerecht Im Gespräch erzählt Stratton, der von Ende 1979 bis 1980 bei Iron Maiden spielte, wie er auf dem roten Teppich bei der Premiere in London zum…