Rob Zombie nicht angetan von John 5-Einstieg bei Mötley Crüe

auch interessant

Der neue Mötley Crüe-Gitarrist John 5 hat in einem Interview mit Radiomoderator Eddie Trunk darüber gesprochen, wie es sich konkret abgespielt hat, als ihn die Glam-Metaller rekrutierten. So habe ihn zunächst Nikki Sixx angerufen, mit dem er mehr als eng befreundet sei. Beide würden täglich miteinander reden; der Bassist sei sogar sein Trauzeuge. Alsdann musste John 5 die Nachricht noch seinem alten Bandboss Rob Zombie verklickern.

Segen erteilt

„Nikki rief an“, rekapituliert John 5, „und sagte: ‚Hör mal, Mick wird in Rente gehen. Und wir haben diese Verpflichtungen für Live Nation. Südamerika ist gebucht. Europa ist gebucht. Würdest du an Bord kommen wollen?‘ Ich entgegnete nur: ‚Absolut.‘ Ich meine, das ist einfach, wie wenn dein Bruder dich um etwas bittet oder so. Doch der schwierige Teil war, es Rob Zombie beizubringen. Denn es gab nie ein böses Wort zwischen uns. Und er ist mein Kumpel, wir haben großartige Musik zusammen gemacht, 17 Jahre lang tolle Liveshows gespielt und hatten nie ein Problem.

Aber ich habe mir selbst gesagt: ‚Das Leben ist kurz. Ich will so viel im Leben erleben wie möglich. Ich will das für mich machen.‘ Denn ich war 51 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Wie oft schlägt sich in deinem späteren Leben ein neues Kapitel in dieser Größenordnung auf? Also habe ich mit Rob Zombie geredet — und er hat es verstanden. Rob ist eine schlaue, rationale Person. Er war zwar nicht begeistert, aber er hat es verstanden. Und das war fantastisch von ihm. Er sagte: ‚Hol‘ sie dir!‘ Und dann holten sie Mike Riggs, der eine tolle Verstärkung ist. Er spielte schon auf den frühen Soloalben, die Rob gemacht hat.“

MÖTLEY CRÜE-SHIRT JETZT BEI AMAZON ORDERN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.