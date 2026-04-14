Gwar sind bekannt für ihre provokanten Auftritte. Zuletzt sah sich die Band deshalb mit ernsthaften Drohungen konfrontiert.

Seit mehr als 40 Jahren nehmen Gwar Prominente, Politiker und andere Persönlichkeiten aufs Korn. Ob O.J. Simpson, Michael Jackson, Jesus Christus oder einer der US-Präsidenten seit Ronald Reagan – viele wurden bereits symbolisch auf der Bühne hingerichtet. Hauptsache es ist möglichst kontrovers, politisch und/oder moralisch umstritten. Manche Menschen fühlen sich davon scheinbar derart auf den Schlips getreten, dass sie sogar Morddrohungen aussprechen. Beim letztjährigen Riot Fest in Chicago hat die Band den derzeit amtierenden US-Präsidenten Donald Trump ausgeweidet und Tech-Milliardär Elon Musk enthauptet. Natürlich nicht wirklich, sondern auf ironisch-gespielte Weise. Darauf folgte offenbar nicht nur ein harmloser Shitstorm. Aufnahmen der…