The Head Cat, die Rockabilly-Band von Lemmy Kilmister, Slim Jim Phantom und Danny B. Harvey, veröffentlicht ein Buddy Holly Tributalbum.

Dass Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister großer Rock'n'Roll-Fan war, dürfte wohl bekannt sein. Zu seinen Lieblingen gehörten neben Little Richard und Elvis Presley auch Buddy Holly. 1999 gründeten der Schlagzeuger Slim Jim Phantom, Gitarrist Danny B. Harvey und Kilmister die Rockabilly-Band The Head Cat. Nun erscheint mit HEADCAT PLAYS BUDDY HOLLY ein Tribut an die 1959 verstorbene Rock'n'Roll-Legende. Neu abgemischt Eingespielt wurden die Lieder ursprünglich 1999. 2006 erschien ein Großteil davon schon auf dem Headcat-Debüt FOOL'S PARADISE. Statt die bestehenden Lieder zu remastern, mischte und masterte Harvey seine originalen Mixe für dieses neue Tribute-Album. Harvey sagt dazu: "Als Lemmy, Slim Jim und ich…