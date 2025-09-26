Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Fauna OCHRE & ASH

Black Metal, Lupus Lounge/Soulfood (6 Songs / VÖ: 26.9.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
3.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Als vor fast zwanzig ­Jahren Wolves In The Throne Room aus dem sogenannten Cascadian Black Metal das neue Ding machten, gab es durchaus ein paar andere Bands/Künstler in eben­jener Region im Nordwesten der USA, die sich ähnlich atmosphärisch mit Ökologie, Esoterik und Tremolo-Riffs beschäftigten. Fauna veröffentlichten von 2006 bis 2012 drei Alben, die Wolves geradezu kommerziell aus­sehen lassen, etwa THE HUNT, das auf einer Wiederveröffentlichung vom 80-Minuten-Song-Monstrum mit (sagen wir mal) heidnischem Sonnenrad auf dem Cover in kleinere Song-Happen unter pseudoindigenem Natur-Tableau verwandelt wurden. OCHRE & ASH sieht mehr als eine Dekade später kaum mehr Kompromissbereitschaft: Die drei Kern-Songs sind 14 Minuten oder länger und bestehen aus vage schamanistischen Geräuschen und extrem verwaschen produziertem, monotonem Riff-Rauschen mit grellem Gesang. Melodie­linien der kruden Art wabern wie Regenvorhänge über allem, was als Ambient-Erfahrung ähnlich gut wie Paysage d’Hiver funktionieren könnte, nur dass ich hier nie das Gefühl bekomme, mir würde von Eisstürmen die Gesichtshaut exfoliert. Hat Kultpotenzial, erinnert an die wilderen Dinge, die einst aus den Waldhütten drangen, aber fällt auch etwas aus der Zeit.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Powerwolf über ihre Live-Magie (Video-Interview)
Falk Maria Schlegel (Powerwolf) im Rock am Ring-Interview
Falk Maria Schlegel von Powerwolf im Video-Interview bei Rock am Ring.
"Ich kann mich an fast jede Show erinnern": Falk Maria Schlegel von Powerwolf im Interview über die Live-Karriere der Band. Was im Jahr 2004 als unkonventionelles Projekt begann, hat sich zu einer der erfolgreichsten Heavy Metal-Bands der Welt entwickelt. Powerwolf: Tour-Pläne und Live-Album 2026 Die "Summer Of The Wicked"-Tour liegt gerade erst hinter ihnen, doch die Wölfe sind weiterhin bereit, die renommiertesten Bühnen der Welt zu erobern! Der nächste Schritt ist ihre Rückkehr nach Nordamerika – die große Headlinertour durch die USA und Kanada beginnt am 17. September 2025 im kanadischen Toronto. Danach setzen sie ihre Messe nur einen Tag…
Weiterlesen
Zur Startseite