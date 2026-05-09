Mehr Rock und Metal im "Billions Club" von Spotify: System Of A Down, Foo Fighters, Disturbed und Three Days Grace feiern Erfolge.

Rock und Metal befinden sich offensichtlich im Aufwind. Denn: Immer mehr Lieder mit (mehr oder weniger) harten Gitarren kommen in einen exklusiven Club. Und zwar geht es um Songs mit mehr als einer Milliarde Streams bei Spotify. So konnten neuerdings System Of A Down mit einem weiteren Stück die Meilenstein-Marke knacken. Nach ‘Chop Suey!‘ und ‘Toxicity’ haben Serj Tankian und Co. nun mit ‘Lonely Day’ nachgelegt. Tolle Leistung Doch damit nicht genug: Disturbed durften dem "Billions Club" bei Spotify kürzlich ebenfalls beitreten. Allerdings vollbrachte es das Quartett um David Draiman nicht mit einer eigenen Komposition, sondern dem Simon & Garfunkel-Cover…