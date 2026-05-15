Def Leppard haben sich auf ihrem kommenden Longplayer nicht davor gescheut, ein paar klangliche Versuchsballone steigen zu lassen.

Def Leppard haben erst Ende Januar 2026 mit ‘Rejoice’ einen frischen Track veröffentlicht — anlässlich ihrer Live-Residenz in Las Vegas, welche am 6. Februar im Caesars Palace begonnen hat. Wie Frontmann Joe Elliott im Interview mit Riff X verraten hat, stellt der Track nicht nur einen Vorboten zum neuen Studiowerk der Briten dar. Das kommende Opus wird laut Meinung des 66-Jährigen auch zahlreiche Menschen überraschen. Zeit für Experimente "Es ist ein abwechslungsreiches Album", offenbarte Elliott auf die Frage, was die Fans von der neuen Scheibe erwarten können. "Und eine sehr eklektische Platte. Ich glaube, sie wird eine Menge Leute überraschen. Aber…