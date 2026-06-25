SPLAT! ist noch nicht veröffentlicht, da reden Deep Purple schon über Pläne für das nächste Album. Es könnte schneller kommen als gedacht.

Am 3. Juli erscheint mit SPLAT! das 24. Studioalbum von Deep Purple. Vorab wurden bereits ‘Arrogant Boy’ und ‘Diablo’ als Singles veröffentlicht, eine weitere soll am 24. Juni folgen. Zur Feier des neuen Materials sind die Rock-Urgesteine beinahe das ganze Jahr auf Tour. Nach der „Mad In Europe“-Sommertournee geht es nach Nordamerika, und im Herbst wird die „SPLAT! World Tour“ nach Europa zurückkehren. Ideen einfangen Das nächste Jahr wollen Deep Purple ein kleines bisschen ruhiger angehen. Auf der faulen Haut liegen die Herren dennoch nicht, wie Schlagzeuger Ian Paice im Podcast Rockonteurs angibt. Ihm zufolge finden derzeit Gespräche bezüglich eines…