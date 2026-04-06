Parkway Drive-Schreihals Winston McCall hat sich ausführlich zur Tat des Bruders von Drummer Ben Gordon geäußert.

Parkway Drive hatten kürzlich vermeldet, dass sich ein ehemaliges Crew-Mitglied der Band schuldig bekannt hat, im Jahr 2002 mit einem minderjährigen Mädchen geschlafen zu haben. Der Täter heißt Jed Gordon, weswegen Spekulationen aufkamen, es könne sich dabei um den Bruder von Schlagzeuger Ben Gordon handeln. Dies hat die Metalcore-Gruppe aus Australien nun bestätigt. Frontmann Winston McCall geht in einer Videobotschaft ausführlich auf alle Aspekte des Themas ein. Eingeständnisse "Ich bin hier, um über die aktuelle Situation um Jed Gordon — unseren ehemaligen Merchandise-Typen und Bens Bruder — zu sprechen, der auf schuldig plädiert hat, 2002 Sex mit einer Minderjährigen gehabt…