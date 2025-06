Europäische Iced Earth-Fans haben allen Grund, sich zu freuen. Ashes Of Ares werden auf ihrer Europatournee THE DARK SAGA vollständig spielen.

Iced Earth-Gitarrist Jon Schaffer gibt jetzt schon seit einigen Jahren sein Bestes, den Ruf seiner Band ordentlich durch den Dreck zu ziehen. Zum Glück für alle Fans der amerikanischen Heavy Metal-Band gibt es aber zumindest ein paar Ex-Mitglieder, denen die Musik ihrer ehemaligen Band am Herzen liegt. Matt Barlow und Freddie Vidales, ihres Zeichens jeweils ehemaliger Sänger und Bassist von Iced Earth, haben mit ihrer Band Ashes Of Ares auf ihrer Europatournee dieses Jahr etwas ganz Besonderes im Gepäck: Zum 30. Jubiläum des Iced Earth-Albums THE DARK SAGA werden die beiden Musiker die Platte in voller Länge spielen. Jubiläumsfeier im…