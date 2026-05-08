Aus heiterem Himmel haben Enter Shikari am vergangenen Freitag ihr neues Album LOSE YOUR SELF rausgebracht.

Franz Beckenbauer hätte gescherzt: "Ja, ist denn heut’ scho’ Weihnachten?" So ähnlich dürfte sich auf jeden Fall der letzte Freitag für die Fans von Enter Shikari angefühlt haben. Denn die britischen Metalcore-Heroen haben einfach mal so — ohne vorherige Ankündigung oder jegliche Teaser — ihr brandneues Album veröffentlicht. Es trägt den Titel LOSE YOUR SELF, ist über So Recordings auf die Märkte dieser Welt gekommen und birgt zwölf Lieder. Ganzheitliche Veröffentlichung Inhaltlich dreht sich die Platte um Verlassenheit, Vergeblichkeit und Verzweiflung über den Zustand der Welt, obgleich Enter Shikari durchaus Hoffnungsschimmer und Optimismus in das Opus eingeflochten haben. Im Gegensatz…