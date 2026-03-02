Die britische Deathgrind-Band Party Cannon veröffentlicht ihre EP SUBJECTED TO A PARTYING auf einem Modul für Nintendo 64-Spiele.

Die Wege von Metal und Gaming kreuzen sich häufiger, als man zunächst vielleicht glaubt. Nun wagt auch die Deathgrind-Band Party Cannon diese Paarung. Ihre kommende EP SUBJECTED TO A PARTYING veröffentlichen die Briten auf einem Modul, auf dem vor einem Vierteljahrhundert noch Videospiele erschienen sind. Ungewöhnliche Datenträger Party Cannon sind dafür bekannt, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Entsprechend originell sind auch manche Ideen bezüglich ihrer Vermarktung. Als Vorgeschmack auf SUBJECTED TO A PARTYING hat die Band ein Live-Video zu ‘Human Slime (Live At Obscene Extreme 2025)’ veröffentlicht. Auf der EP selbst werden neben Remixes bekannter Songs auch Live-Aufnahmen…