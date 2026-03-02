Bevor sich Iron Maiden 2027 eine Live-Auszeit gönnen, haben sie noch zwei letzte Konzerte für 2026 angesetzt.

Iron Maiden befinden sich weiterhin auf ihrer umjubelten "Run For Your Lives"-Welttournee. Für diese Konzertreise, auf der Mastermind/Bassist Steve Harris und Co. Kompositionen ihrer ersten neun Studiowerken zu Gehör bringen (darunter ‘Hallowed Be Thy Name’, ‘Run To The Hills’, ‘Phantom Of The Opera’, ‘Trooper’, ‘The Number Of The Beast’, ‘Killers’, ‘Powerslave’, ‘2 Minutes To Midnight’, ‘Rime Of The Ancient Mariner’ und ‘Seventh Son Of A Seventh Son’), haben die Musiker nun die letzten Termine bekanntgegeben. Ran an die Buletten Dafür verschlägt es das Sextett ins Land der aufgehenden Sonne: Iron Maiden drehen im Herbst ihre Verstärker in Japan auf. Zwei…